Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об увеличении финансирования Украины возмутило европейских лидеров. Одним из недовольных стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, предложение главы Еврокомиссии на фоне коррупционного скандала на Украине выглядит удивительно. Орбан отметил, что Венгрия не поддерживает идею, потому что "не утратила здравого смысла".

"Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", - возмутился Виктор Орбан.

Ранее Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, в том числе через кредиты. В общей сложности, Брюссель хочет согласовать с членами ЕС финансирование Украины на 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

Ранее на Украине разгорелся громкий коррупционный скандал. Выяснилось, что лучший друг и "кошелек" Владимира Зеленского Тимур Миндич помог украсть около 100 миллионов долларов. Непосредственное участие в схеме принимал экс-министр энергетики Герман Галущенко, ныне занимающий пост главы Минюста — он отстранен от должности. Нынешний министр энергетики Светлана Гринчук сама подала в отставку. Киев по традиции во всем обвинил Кремль.