18-летняя дочь Юлии Началовой в откровенном наряде поразила красотой: "Вот это Верочка дает"

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Причиной смерти певицы стало заражение крови и сердечная недостаточность. Пока артистка боролась за жизнь в одной из московских клиник, ее дочь была в Лондоне. Вера Алдонина училась в специализированной школе и близкие решили, что девочка слишком долго ждала поездку в Англию, чтобы омрачать ее пребывание там плохими новостями.

К тому же, никто и подумать не мог, что организм молодой певицы не сможет победить болезнь. В итоге Вера не смогла проститься с мамой, она вернулась в Москву на следующий день после смерти Началовой.

Когда Юлии не стало, ее дочь в память о маме спела главный хит артистки "Герой не моего романа". Уже тогда многим стало понятно, что Вера вырастет такой же талантливой и ее жизнь точно будет связана со сценой.

Так и вышло. Наследнице Началовой уже 18 лет, она учится во ВГИКе. На днях Вера вышла на сцену университета. "Вот и подошла к концу неделя юбилейного 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК! С огромной радостью делюсь с вами яркими моментами выступлений с моим участием", — рассказала Алдонина на своей странице в соцсети и опубликовала фото.

Вера предстала перед публикой в облегающем брючном костюме золотистого оттенка. Вере завили ее длинные светлые локоны и сделали яркий макияж.

Поклонники Началовой, которые теперь следят за соцсетями дочери артистки, пришли в восторг от увиденного. Правда, многие сочли обтягивающий костюм из латекса слишком откровенным. "Вот это Верочка дает!"; "Красивая фигура у Веры"; "На мой вкус можно было бы и поскромнее одеться"; "Шикарный образ и выступление"; "Красивая, прекрасная девушка, ты супер", — прокомментировали пользователи Сети снимки.

Напомним, Юля Началова родила единственную дочь от футболиста Евгения Алдонина. Они были женаты с 2006 по 2011 год. После развода спортсмен продолжил принимать участие в жизни дочери. Сейчас Вера прекрасно общается с женой отца.