Гордо танцевавшая на свадьбе собственного мужа с другой Лимда Ибрагимова стала паломницей: "Я свой выбор сделала"

Лимда Ибрагимова прославилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцевала на свадьбе собственного мужа с его второй женой. Девушка совсем недавно родила второго ребенка, но нашла в себе силы прийти на праздник и показать, что она может улыбаться и танцевать с гордо поднятой головой перед соперницей.

Женщин со всего мира восхитил поступок Лимды. Кто-то ее жалеет, кто-то ругает супруга, переключившегося на другую девушку. Но все сходятся во мнении, что Ибрагимова совершила достойный уважения поступок. Интересно, что Лимду поддержал брат мужа. Деверь специально в танце повел ее поближе к молодоженам, и прямо перед невестой обсыпал первую жену деньгами.

Ибрагимова после второй свадьбы мужа стала очень популярна в Сети. Но, девушка призналась, что погрузившись в соцсети, она начала терять себя и отдаляться от Бога. Чтобы вернуться на путь истинный, Лимда решила совершить малое паломничество в Мекку.

"Когда на меня обрушилась эта волна внимания, любви и популярности, главное, что я испытала — это страх. Страх потерять себя. Потерять связь со Всевышним. Я перестала себя слышать. Абсолютно ничего не чувствовала. Не понимала, чего хочу и куда должна идти дальше. И моё первое осознанное решение было-обратиться к своему Создателю. Не среди шума, внимания и хаоса, а там, где меня никто не знает", — призналась она.

Так Ибрагимова прониклась идеей совершить Умру — духовное путешествие в Мекку, включающее несколько ритуалов. Это возможность для мусульманина приблизиться к Всевышнему, очиститься от грехов и укрепить веру.

"Многие говорили, что сейчас не самое подходящее время, что я должна воспользоваться моментом, пока на пике внимания. Но я точно знаю: сейчас Всевышний проверяет, что для меня важнее: Он или мирское. И я свой выбор сделала. Быть может, уже завтра меня не станет, но мне не будет стыдно перед тем, кто дал мне все эти возможности", — объяла Лимда.



Ибрагимова отметила, что во время паломничества они не будет пользоваться соцсетями. Девушка настроена провести серьезную работу, чтобы найти себя и понять, как ей жить дальше.