Поплавскую возмутила высокая награда Семенович: "Вопросы к тем, кто помог это реализовать"

Певица Анна Семенович на прошлой неделе была удостоена медали "За труды в культуре и искусстве". Высокую награду бывшей солистке группы "Блестящие" вручила министр культуры России Ольга Любимова.

Анна была очень рада, но при этом взволнована и призналась, что получить такую награду — большая честь для нее. Семенович заявила, что после такого будет трудиться еще усерднее.

Но далеко не все коллеги порадовались за певицу. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что не согласна с решением вручить медаль Семенович. Мол, в России существует множество деятелей культуры и искусства, чьи заслуги гораздо более заметны и значимы.

"Она прекрасная девица, с хорошим характером, красивая. Но, с моей точки зрения, есть огромное количество людей, которые значительнее внесли свой вклад в культуру. Люди эстрады, ведущие актеры театра", — высказалась в беседе с "Абзацем" актриса.

Поплавская считает, что общественность будет критиковать Анну, ведь публика понимает, что певицу наградили не совсем заслуженно.

"Вопросы к тем, кто помог это реализовать и принес бумаги на плюшки. Было бы логичнее, если бы ей дали премию за обаяние и привлекательность. Такая серьезная награда вызывает непринятие в обществе. Мне кажется, что для Анны это не самая удобная история, медвежья услуга от тех, кто хотел сделать все из лучших побуждений", — отметила Яна.