Небензя считает резолюцию США очередным "котом в мешке"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию США по сектору Газа очередным "котом в мешке".

Он подчеркнул, что в плане президента США Дональда Трампа не было планов о демилитаризацией Газы и разоружением местных группировок.

"В резолюции же миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить ее в сторону конфликта и вывести за рамки миротворчества", — сказал Небензя.

Постпред РФ при ООН добавил, что ни одна из потенциальных стран-поставщиков контингентов на такое не подписывалась.

"Главное, чтобы этот документ не стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению", — подытожил Небензя.

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США в поддержку мирного плана американского лидера по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.

На прошлой неделе постпредство РФ при ООН сообщило, что Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по достижению устойчивого мира в Газе.