Совбез ООН принял резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе

Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по сектору Газа. В основе документа - план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в анклаве.

За проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались Россия и Китай. Наш представитель Василий Небензя подверг проект резкой критике, однако пояснил: Москва не стала голосовать против, учитывая позицию Палестинской автономии и ряда арабских стран.

По словам дипломата, в документе не прописан механизм передачи контроля оккупированных Израилем территорий палестинцам, не содержится упоминания о необходимости признания Палестинского государства, а международной миссии под руководством США предоставлены чрезмерно широкие полномочия.