Названо условие, при котором Трамп ужесточит антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России в том случае, если за политиком сохранится право окончательного решения в отношении любых ограничений. Об этом рассказал осведомленный высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам собеседника Reuters, администрация Трампа при обсуждении пресловутого законопроекта намерена настаивать на гарантиях того, что глава государства сохранит контроль над санкциями.

Источник подчеркнул, что "для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, зачем Трамп периодически угрожает России санкциями, хотя Москва уже не боится рестрикций. По словам российского дипломата, у президента Соединенных Штатов "есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать".

При этом эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что Западу не удалось добиться сокращения экспортных доходов России от нефти, несмотря на то, что российская топливная отрасль уже давно подвергается санкционному давлению.