Пушилин заявил о беспрецедентной атаке на энергосистему ДНР

Две тепловые электростанции (ТЭС) в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ.

Глава республики Денис Пушилин назвал эту атаку "беспрецедентной". Разрушения зафиксированы на Зуевской и Старобешевской ТЭС. Многие населенные пункты оказались обесточены, остановились котельные и фильтровальные станции.

На месте работают экстренные службы, написал Пушилин в своем telegram-канале.

Это уже не первая атака ВСУ на энергосистему ДНР. Накануне противник ударил беспилотниками по региону. Более 500 тысяч человек в Донецке и других городах остались без света.