Под Омском взорвалась газовая труба: что известно к этой минуте

Взрыв с последующим возгоранием произошел на участке газопровода в районе поселка Ростовка в Омской области.

По предварительной информации, произошла утечка газа из магистрального трубопровода около шести утра по московскому времени 18 ноября. ФСБ уточнила, что пожар произошел в ходе проведения ремонтных работ.

Пострадавших нет. Жителей Омского района попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным каналам информации. Утечка не угрожает жителям близлежащих населенных пунктов, подчеркнул глава региона Виталий Хоценко. Котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам.

В настоящий момент пожар локализован, его точная площадь не называется. Судя по кадрам в социальных сетях, столб пламени очень высокий, зарево от пожара видно со всех сторон города.

Региональный СКР начал доследственную проверку. На месте работают следователи.