Рената Литвинова показала огромный горб на спине: "У меня опустились руки"

Рената Литвинова несколько лет живет во Франции. Там у нее есть недвижимость. Актриса играет в театре, сама ставит постановки, снимается для журналов. Со своими спектаклями Рената колесит по разным странам. При этом эксцентричная артистка успевает регулярно обновлять свои соцсети.

Так, в официальном телеграм-канале Литвинова опубликовала короткое видео, на котором предстала с огромным горбом на спине. "Записка": "Жизнь меня сгорбила , у меня опустились руки, но у меня есть твоя записка "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ", - интригующе подписала ролик Рената.

На видео актриса изображает женщину, которая сначала держит бокал, затем берет записку, долго изучает ее, а потом с огромным трудом надевает пиджак. Причем из-за горба она не может как следует одеться. Рената так двигается, что кажется, будто из-за физического дефекта плохо работает руками и вообще ей сложно дается каждое движение.

Известная актриса облачена в черные колготы, простую синюю юбку и черную кофту. Светлые волосы она убрала в прическу по типу пучка. Простой наряд подчеркнул удивительную стройность и даже хрупкость артистки. В комментариях подписчики удивились преображению Ренаты и рассыпались в комплиментах безмолвной драматургии актрисы.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)