Молодая актриса подтвердила, что тайно вышла замуж за Марата Башарова

51-летний Марат Башаров встречается с 38-летней актрисой Анастасией Борисовой уже три года. В недавнем интервью артист рассказал, что ему приглянулась Ася, когда он заметил ее на репетиции. Марат Башаров придумал целый план по завоеванию понравившейся артистки. Он хотел устроить свидание, но так, чтобы она об этом не догадалась. Актер даже попросил помощи коллег по театру. В результате его план реализовался блестяще.

А не так давно появилась информация, что Башаров и Борисова тайно поженились. "Это правда. Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания", - подтвердила данные молодая актриса.

Борисова прекрасно осведомлена о скандальном прошлом Башарова, но ее это совершенно не пугает. Ася заявила, что в их семье нет скандалов, передает "ЭГ".

"Я бесконечно люблю этого человека! Он — мой учитель, пример во многом. Я благодарю судьбу, что мы с ним познакомились! Конечно, каждый будет строить свои догадки и говорить много ненужной чепухи, но это наши отношения! Я просто счастлива оттого, что Марат есть в моей жизни, надеюсь, у него такие же мысли!", - заявила Борисова в интервью изданию "Страсти".

Напомним, Марат Башаров был официально женат дважды. От первой фактической супруги Елизаветы Круцко у него есть 21-летняя дочь Амели. От второй жены Елизаветы Шевырковой подрастает маленький сын Марсель. В браке с актрисой Екатериной Архаровой у актера детей не было.