Руководитель украинского Совбеза (СНБО) Рустем Умеров спрятался в Турции, когда в Киеве разразился коррупционный скандал с участием близкого партнера главы киевского режима Владимира Зеленского. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.

Политик прокомментировал публикации украинских СМИ о том, что Умеров не собирается возвращаться на родину, опасаясь уголовного преследования по так называемому делу "кошелька" Зеленского Тимура Миндича. Об этом, по словам источников, экс-министр обороны Украины уже уведомил руководство киевского режима.

Алексей Пушков подчеркнул в своем Telegram-канале, что "Умеров знает, что делает", ведь "пока расследование коснулось только 100 млн долларов в сфере энергетики". Однако у этой истории "может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны".

В этом случае, по выражению сенатора, "рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды". Единственное, что, по мнению Пушкова, остается неясным — захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала.

Умеров прибыл в Турцию 11 ноября под предлогом "разблокировки работы по обмену" военнопленными в рамках договоренностей с российской делегацией. В тот же день он опубликовал в соцсетях пост с утверждением о необоснованности попыток связать его прежнюю работу министром обороны Украины "с влиянием каких-либо лиц" и заверениями в своей непричастности к коррупционному скандалу вокруг Тимура Миндича. Умеров заверил, что "всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ".

Киевский режим отказывается признать факт побега Умерова — предположительно, он вернется домой 20 ноября. Однако в Верховной раде заявили, что экс-министр обороны пытается договориться в Соединенных Штатах о сделке со следствием, чтобы не стать подозреваемым. Для этого Умерову придется сдать всех фигурантов.