Прямые переговоры между Европой и Россией неизбежны — такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

В ответ на вопрос о том, следует ли Европе попытаться напрямую взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, финский политик заявил, что "когда бы ни наступил момент для прямых переговоров — а он наступит рано или поздно — это нужно будет скоординировать".

При этом политику давления на Россию ради принуждения к прекращению огня на Украине Стубб счел оптимальным вариантом, отметив, что "сейчас мы находимся в режиме кнута", сообщает Politico.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наше государство готово возобновить диалог с Европой, когда завершится ее период "международного оборзения". Дипломат отметил, что пусть европейцы после осознания собственных ошибок "приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов".

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что до сих пор Москва не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу — со стороны европейских лидеров пока не прослеживается желание организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.