Москву ждет настоящее стихийное шоу

Сегодня в Москве ожидается рекордное тепло - столбик термометра поднимется до плюс 10-12 градусов. Подобная погода была зафиксирована в 1940 году.

Весь выпавший ноябрьский снег пропадет сегодня под напором тепла и сильного дождя, отметили синоптики. В Центральной России выпадет до 9-14 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Ветер юго-восточный два метра в секунду. Влажность 95%.

Однако к вечеру погода резко ухудшится из-за подошедшего холодного атмосферного фронта: ливень сменится мокрым снегом, а температура воздуха опустится до плюс двух градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал пользоваться метро для поездок по городу из-за непогоды. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.