Воздушная тревога этой ночью звучала на территории Украины. Взрывы гремели в Днепропетровске - там поражены объекты инфраструктуры, связанные с ВПК противника. Прилёты зафиксированы также в Павлограде, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Зачистку блокированных подразделений ВСУ в Красноармейске ведут наши штурмовые группы. Они уничтожают противника в центральном и западном микрорайонах города. И отразили ещё пять попыток радикалов вырваться из окружения.

Это населённый пункт Яблоково Запорожской области. Штурм села шёл по классической схеме: массированная артподготовка и потом, под прикрытием беспилотников, заход в населённый пункт штурмовых групп. При обнаружении противника сначала предлагали сдаться. В случае отказа в дом летели гранаты. И так строение за строением, пока село полностью не перешло под контроль российской армии.

Можно сказать, что на этом участке фронта российская армия вышла на оперативный простор и ведёт стремительное наступление в сторону крупного оборонительного рубежа ВСУ - города Гуляй Поле.

Продолжается уничтожение противника в Красноармейске и соседнем Димитрове. По приказу из Киева части ВСУ, переброшенные на этот участок фронта, пытаются деблокировать окружённый гарнизон. Но безрезультатно. Потому что подразделения просто не могут дойти до окружённых городов. Наши силы продвинулись от Красноармейска на несколько километров западней и держат под огневым контролем все дороги. Эта - между населёнными пунктами Межевая и Новопавловка. На обочинах - сгоревшие автомобили и бронетехника ВСУ.

Пётр Гай попал в плен в Красноармейске. Мобилизованный в 155 механизированную бригаду ВСУ. Его подразделение - одно из немногих успевших прорваться в Красноармейск. Трое суток шли пешком. Гай служил в так называемом заградотряде. Боевая задача - не жалеть ни чужих, ни своих.

По поступающей с линии фронта информации, российская армия берёт в клещи город Северск. И первые штурмовые отряды уже вошли в южные районы населённого пункта. Начались городские бои.

Артиллерия расчищает штурмовикам путь. Операторы беспилотников наносят удары по тыловым районам врага, осложняя тем самым логистику - перебивают пути снабжения и ротации.

В окруженном нашей армией Купянске в ходе разведки на юго-западной окраине города была обнаружена диверсионная группа ВСУ в составе 20 человек. Прятались в лесопосадке и готовились к прорыву в населённый пункт. Все уничтожены в ходе артиллерийского удара и налёта дронов.