Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дениса Кеняйкина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летнего Дениса Кеняйкина. Жизнь мальчика находится под угрозой из-за гигантского мелоноформного невуса. Огромные и очень опасные новообразования на коже в любой момент могут перерасти в онкологию. Ребёнок уже перенёс больше 20 тяжелейших и болезненных операций по удалению невуса, но, чтобы купировать все риски, требуется еще несколько. Стоимость лечения - более 4 миллионов рублей. Для семьи с двумя детьми это огромная сумма - родители просят помочь всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно важные операции необходимо провести как можно скорее - время упускать нельзя.

Тело Дениса – как лоскутное одеяло, которое постоянно приходится латать. Мальчик родился с гигантскими меланоформными невусами. Это огромные опасные новообразования на коже, которые в любой момент могут перерасти в онкологию. В свои 12 лет Денис перенёс уже больше 20 операций, но жизнь мальчика ещё под угрозой!

"Очень тяжело он это все переносил, перевязки были болезненные, на перевязках он орал, наорется на перевязке, вечером температура 38", - рассказывает Людмила Кеняйкина, мама Дениса.

Рубцы остались после обширных ран, когда кожу с ног пересаживали на спину. Это была самая сложная операция - она длилась семь часов. Мальчик потерял много крови. А после врачи две недели боролись за его жизнь в реанимации.

"Был весь забинтованный до шеи, еле ходил. Очень больно было", - вспоминает Денис.

Мальчик, буквально, выглядел, как одна большая рана. Заживало всё несколько месяцев. Еще одно мучительное испытание – экспандеры, которые Денису имплантируют под кожу, чтобы растянуть ее. Опасные невусы, приносящие столько страданий, медленно, но поддаются лечению. Ребёнку требуются еще несколько операций, а также – повторная пересадка кожи в тех местах, где из-за роста Дениса образовались рубцы.

"Пока мы не удалили полностью меланоформный невус, пока остаются его фрагменты, за ним нужно обязательно следить, потому что, как показывает статистика, 50 процентов меланом образуются из гигантского невуса", - рассказала Ольга Филиппова, руководитель Центра лечения гигантских невусов детской пластической реконструктивной хирургии, доктор медицинских наук.

Лечение нельзя останавливать – риск развития онкологии огромен. Однако операции - дорогостоящие, необходимо более 4 миллионов рублей. Для семьи с двумя детьми это неподъёмная сумма – родители Дениса в отчаянии.

"Вся наша семья просит вас помочь нам в сборе средств для лечения Дениса, так как для нашей семьи - это непосильная ноша, мы очень просим вас помочь", - говорит Людмила Кеняйкина.

Денис стойко переносит мучительную боль, изнурительное лечение, повышенное внимание и даже насмешки со стороны окружающих. Большую часть времени он проводит в больнице и дома – ему приходится носить компрессионную одежду и перчатки, использовать специальные мази - иначе кожа трескается и образуются раны. Нельзя активно двигаться, даже самому качаться на качелях. Но мальчик не сдаётся и никогда не жалуется. Всегда рядом – мама и брат-близнец.

"Он готов сражаться с этой болезнью, терпеть боль. Он очень сильный человек духом и может пережить все, что угодно!" – сказал Антон Кеняйкин.

"Я все преодолею, несмотря на операции эти", - говорит Денис.

Денис верит, что боль, с которой он живёт всю свою жизнь, наконец останется в прошлом, и он сможет исполнить свою самую заветную мечту – поиграть в футбол. И в наших силах помочь мальчику обрести полноценную жизнь.

Ещё раз напомним - времени у Дениса мало, откладывать операции нельзя, лечение необходимо как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Дениса Кеняйкина, программа 2416