Ирина Шейк раскрыла секреты воспитания дочери от Брэдли Купера

Одна из самых известных и востребованных моделей мира, россиянка Ирина Шейк, ни разу официально не была замужем. Однако известно, что она встречалась с футболистом Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером. От последнего Ирина родила дочь Лею в 2017 году. Однако спустя пару лет после появления общего ребенка на свет модель и актер расстались.

И все же Брэдли и Ирина сумели сохранить хорошие отношения ради дочери. В новом интервью Шейк рассказала, что восьмилетняя наследница прекрасно понимает, чем занимаются ее родители, поэтому спокойно относится к их большой занятости и частым отъездам.

Однако и Купер и Шейк стараются каждую свободную минуту уделять ребенку. А вот гаджеты для Леи под запретом. Ирина рассказала, что почти никогда не дает их дочери в руки. Вместо этого родители стараются больше общаться с наследницей, чтобы укрепить доверие и родственную связь. "Лучшее, что можно дать ребенку, — это семья, где его любят", - считает Ирина.

Лея, несмотря на запрет гаджетов, все равно прекрасно ориентируется в современном мире, в том числе уже разбирается в стандартах женской красоты. Однако Шейк видит в этом некоторую угрозу, поэтому строго следит за дочкой и пытается донести до нее, что нельзя бесконтрольно следовать за всем, что транслируется из медиа. "Сегодня вокруг слишком много навязанных стандартов красоты, и я, конечно, стараюсь оградить от них свою дочь", - призналась модель People.