За земельными участками россиян задумали следить при помощи дронов

Усилить контроль за владельцами земельных участков в России могут при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки. С такой инициативой выступила Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Как пишет "Коммерсантъ", ведомство предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, которые позволят возбуждать дела о нарушениях земельного законодательства без взаимодействия с контролируемыми лицами при условии получения "достаточных данных".

Такие данные, по задумке Росреестра, могут быть получены с применением беспилотных и пилотируемых авиационных систем (самолетов, вертолетов), а также космических аппаратов. Владельцев земельных участков о возбуждении в их отношении административных дел будут информировать заказным письмом или по электронной почте.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "БПЛА системы" заявил, что объем выпускаемой в России беспилотной техники к концу десятилетия должен вырасти более чем в пять раз. При этом важно максимально локализовать выпуск востребованных моделей беспилотной техники в России.

Про особое значение этой сферы говорили и на международной промышленной выставке "Иннопром", которая прошла в июле в Екатеринбурге. Там подчеркивали резкое увеличение производства БПЛА и высокую эффективность соответствующего национального проекта. Например, в Башкирии всего за год наладили производство сотен тысяч моторов для беспилотных летательных аппаратов.