Раскрыты перспективы появления в России летающего такси

Внедрение летающих такси в России зависит от коммерческой выгоды, спроса и готовности региона вкладываться в инфраструктуру.

Распространение такого вида транспорта будет осуществляться поэтапно, сообщили ТАСС в Минтрансе. Успешный опыт Самарской области может стать образцом для других регионов. К экспериментальному правовому режим (ЭПР) уже присоединились Оренбургская и Сахалинская области и Еврейский автономный округ (ЕАО).

Подробные технологии уже ранее использовались в Москве, но было решено отложить их массовое использование, чтобы отработать все возможные сценарии.

"Проекты должны быть коммерчески оправданы: от стоимости билета и грузоперевозки до масштабов спроса", - сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что Росавиация ведет предварительные консультации с производителями авиационной техники по созданию аэротакси. Переговоры пока на ранней стадии.