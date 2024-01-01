Прямая линия с пресс-конференцией Путина может пройти 18 или 19 декабря

В администрации президента России рассматривают две даты для назначения совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников РБК, в Кремле обсудили пятницу, 19 декабря, как "рабочую дату" для проведения этого мероприятия. Альтернативный вариант — 18 декабря, четверг, который является традиционным для такого формата днем недели.

Источники подчеркивают, что окончательное решение будет принято позже.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил сохранение повышенного интереса к прямой линии с российским лидером: "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой". Соответствующий формат не устарел, он по-прежнему "востребован гражданами нашей страны".

В декабре 2024 года в числе вопросов, больше всего интересовавших россиян, оказались специальная военная операция, поддержка военнослужащих и их семей, работа систем здравоохранения и транспорта, экономическая тематика. Задать свой вопрос президенту можно было по телефону, через сайт "Москва-Путину.ру" или "Москва-Путину.рф", а также через социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".