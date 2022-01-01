Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Это следует из данных, официально публикуемых Министерством обороны России.

При этом на начало 2025 года, по данным российского Генштаба и Минобороны, потери ВСУ превышали 1 миллион человек, сообщает ТАСС. Украинская сторона скрывает истинный масштаб своих потерь.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что за сентябрь украинская армия потеряла примерно 44 700 человек, причем почти половину из них — безвозвратно. Кроме того, с января по август 2025 года в рядах Вооруженных сил Украины насчитывается 150 тысяч дезертиров.

При этом российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Владимир Путин подчеркивал, что эта "позитивная активность" возможна мужеству и героизму наших ребят. Российский лидер также заявил, что "у нас ни одной потери нет напрасной".