СК возбудил дело о халатности после убийства ребенка в Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников управления социального развития после убийства шестилетнего мальчика в Балашихе.

Сотрудники СК полагают, что в соцуправлении не уследили за семьей, в результате чего произошла трагедия, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. В частности, они вовремя не лишили психически больную мать-наркоманку родительских прав и не изъяли ребенка. Это могло бы спасти малыша.

Известно, что убившая ребенка Елена стояла на учете и страдала "параноидальной шизофренией". Как рассказала RT мать гражданского мужа, ее невестка каждый год лежала в психбольнице после обострений. А внук родился с инвалидностью именно из-за проблем со здоровьем у матери. В свои шесть лет мальчик походил на трехлетнего ребенка, не мог сам ходить и разговаривать.

Накануне 31-летняя мать ребенка написала явку с повинной и полностью признала вину. Мотив своего поступка она объяснить не смогла. Сегодня суд изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует о ее аресте.