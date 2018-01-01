Умер актер Вячеслав Поляков

Стало известно о смерти популярного актера Вячеслава Полякова. По некоторым данным, артист умер еще в 12 ноября, однако печальное известие поступило лишь сейчас. Сообщается, что причиной смерти Полякова стало онкологическое заболевание. Актеру было 45 лет, передает SHOT.

Популярный артист снялся более чем в 30 картинах, наиболее известные из которых — "Лихие", "Ищейка", "Диверсант" и "Спецназ 2". Вячеслав Поляков также был преподавателем сценического движения.

Напомним, что с аналогичным заболеванием на протяжении нескольких лет боролся и актер Роман Попов. Артист сериала "Полицейский с Рублевки" скончался 28 октября. Ему было 40 лет. У актера осталось трое детей. Злокачественную опухоль головного мозга у Романа Попова обнаружили в 2018 году, он долго восстанавливался и проходил противосудорожную терапию.