Двух женщин в Херсонской области взяли под стражу по подозрению в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

Ведомство уточнило, что арестованные собирали и передавали Киеву данные о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники ВС России.

Женщины действовали "с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач", подчеркнули в ФСБ. Ведется расследование уголовных дел по статье о шпионаже.

В сентябре сотрудники ФСБ задержали в Астрахани уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины. Мужчина наладил общение с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины через Telegram, а затем стал собирать сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Тем временем руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) подтвердил, что киевский режим использует продажных жриц любви, чтобы собирать разведывательные данные. По его утверждению, задействование проституток позволяет добыть "уникальные сведения".