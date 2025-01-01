Предводитель киевского режима Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 18 ноября, поездку в Турцию — там летом прошли три раунда российско-украинских переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Как написал Зеленский в соцсетях, у него запланированы "встречи в Турции", поскольку "готовим активизацию переговоров". При этом не уточняется, идет ли речь о переговорах с Россией или подразумевается диалог со спонсорами киевского режима.

При этом глава киевского режима назвал ключевым приоритетом приближение завершения боев, а также заверил, что "у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам".

11 ноября глава украинской делегации Рустем Умеров объявил о прибытии в Турцию, чтобы "разблокировать работу по обменам" военнопленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми с Россией.

Через день после этого заместитель украинского министра обороны Сергей Кислица, который также входит в делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, объявил, что переговорный процесс приостановлен до конца 2025 года — якобы из-за отсутствия прогресса.

Есть предположение, что Зеленский полетит в Турцию под предлогом подготовки активизации переговоров, чтобы пообщаться с Умеровым, который решил не возвращаться на Украину — бывший министр обороны боится уголовного преследования в рамках коррупционного скандала.