63-летний Андрис Лиепа тайно обвенчался во второй раз

Стало известно, что 63-летний народный артист Андрис Лиепа тайно обвенчался в Москве с избранницей, которую зовут Алла.

Они познакомилась в столичном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Алла много лет работала там помощницей настоятеля по социальному служению, а Андрис являлся прихожанином. Оба также участвуют в жизни храма как члены Приходского собрания, передает Starhit.

Для таинства Андрис Лиепа предпочел облачиться в черный стильный костюм с жилетом, а его возлюбленная Алла выбрала классическое белое подвенечное платье с красивым кружевом на груди. Свой образ она дополнила высокой прической и фатой. На венчании присутствовало большое количество прихожан, по окончании все они поздравили молодоженов. Сообщается, что новоиспеченная супруга уже взяла фамилию мужа. Кроме того, она покинула штат сотрудников храма.

Напомним, что для прославленного артиста это уже четвертый брак. Более десяти лет назад Андрис Лиепа со скандалом развелся с супругой, балериной Екатериной Катковской, с которой прожил почти 20 лет. Примечательно, что влюбленные тоже венчались. В этом браке родилась дочь Ксения.