Запад столкнулся с мрачной реальностью после предупреждения президента России Владимира Путина, оформленного в виде презентации новейшего вооружения. Об этом пишут британские средства массовой информации.

Как отмечает издание Daily Express, когда Владимир Путин представил новую атомную подводную лодку с носителем комплексов "Посейдон" с ядерной силовой установкой, это "ужаснуло британцев".

Авторы публикации выразили крайнюю заинтересованность в предотвращении распространения такого вооружения и призвали контролировать это направление. При этом подчеркивается, что "Посейдон" поможет России эффективно отстаивать безопасность своих морских рубежей.

Уже не новость, что каждое заявление президента России об успехах российской "оборонки" на Западе интерпретируют как прямую угрозу в свой адрес. В ответ западные политики демонстрируют курс на продолжение самоубийственной конфронтации и милитаризацию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что разработка подобных вооружений в России носит вынужденный характер. Это означает, что наше государство "на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания".