Молодая жена Константина Эрнста столкнулась с неизлечимой болезнью

Накануне, 17 ноября, в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Авиатор". Картина повествует о мужчине, который проснулся спустя почти 100 лет и не может вспомнить, кто он. В ленте снялась актриса Софья Эрнст. На презентации молодая супруга генерального директора Первого канала пообщалась с журналистами.

"Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают. Вот как будто бы тяжелее близким. Поэтому, наверное, страшно забыть близких и еще страшнее, что тебя забудут", - призналась "КП" Софья Эрнст.

Актриса много работает, ее график расписан на месяцы вперед. Она снимается в кино, играет в театре, фотографируется для журналов и модных показов. Однако каждую свободную минуту Софья старается проводить с близкими. В интервью артистка призналась, что обожает собирать грибы.