Температурный рекорд 85-летней давности побит в Москве

В Москве во вторник, 18 ноября, обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, продержавшийся 85 лет. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус.

Как уточнил эксперт в своем Telegram-канале, к 11 часам температура воздуха на базовой метеостанции Москвы ВДНХ достигла отметки в 9,9 градуса выше нуля. Это на полградуса превышает показатель 18 ноября 1940 года, когда был установлен прежний рекорд.

Леус подчеркнул, что рост температуры пока продолжается — точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21 часа.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что теплая погода с температурами выше климатической нормы отмечается по всей территории России. Исключение составляет ряд дальневосточных регионов. В других субъектах Федерации "наблюдается супертеплая погода с температурами выше климатической нормы".

Это соответствует прогнозу, который озвучила накануне ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она отмечала, что в столичном регионе 18 ноября средняя температура воздуха будет превышать норму на пять-шесть градусов. К концу недели положительная аномалия сократится до двух градусов.