"Мы где-то перегнули палку": Набиуллина выступила с заявлением о мошенниках

Банки "перегнули палку" в борьбе с мошенниками.

Об этом свидетельствует рост жалоб россиян на необоснованную блокировку счетов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства", - сообщила она на конференции "Фокус на клиента".

При этом жалобы на само мошенничество существенно упали, то есть борьба дает свой результат. Набиуллина надеется, что удастся найти золотую середину между борьбой с мошенничеством и необоснованной блокировкой счетов добросовестных россиян.

Ранее Набиуллина заявила, что банки блокируют средства по трем основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства.