Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

В 2026 году наиболее выгодным месяцем для ежегодного оплачиваемого отпуска станет июль. Об этом рассказал во вторник, 18 ноября, руководитель юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин.

Как напомнил эксперт, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск работникам на окладе. Чтобы оценить выгоду использования отпуска, нужно сравнить свой ежедневный доход в конкретном месяце со средней дневной заработной платой, на основе которой рассчитывают отпускные. Если стоимость одного рабочего дня превысит среднедневной заработок, отпуск брать невыгодно.

Исходя из этого, самым выгодным месяцем для использования отпуска в 2026 году будет июль. При этом "немного хуже" будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, цитирует Южалина РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал, что следующая шестидневка ждет россиян не раньше 2027 года — там "вроде бы напрашивается шестидневка в феврале" из-за потенциального переноса выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Минтруд тем временем заявил, что идея составления производственного календаря таким образом, чтобы у россиян получались непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая, требует ознакомления.