Mash: Буланова рассталась со своей подтанцовкой из-за пьяного дебоша

Недавно стало известно, что Татьяна Буланова рассталась со своей подтанцовкой, с которой работала последние 20 лет. А ведь еще несколько месяцев назад артисты певицы "залетели в тренды", оказавшись под пристальным вниманием общественности. В Сети подтанцовку Булановой назвали "энергосберегающей", однако сама Татьяна спокойно отнеслась к подобному эпитету.

Что стало причиной расставания, сама певица предпочла не говорить, лишь сообщила, что эта "некрасивая история" стала для нее практически предательством. Однако Mash выяснил детали. Оказывается, подтанцовка якобы устроила пьяный дебош.

Сообщается, что все случилось после концерта 6 октября: артисты Булановой Максим и Алена Алалыкины будто бы напились, вломились в утренний поезд "Чита — Улан-Удэ" и разбудили вагон криками "Мы коллектив Тани Булановой". Директор певицы якобы носился по составу, извинялся перед пассажирами и вместе с проводниками удерживал двери купе, чтобы нетрезвые танцоры не продолжили орать. Наказывать их не стали, просто ввели сухой закон. В итоге, артисты обиделись и сказали, что выступать не будут, а с директором больше не работают. Татьяна Буланова отказ приняла без споров.

Интересно, что у самой подтанцовки другая версия событий. По их словам, Алену якобы бил директор певицы.