Путин напомнил про приоритет укрепления института семьи

Вопросы укрепления института семьи остаются безусловным приоритетом российских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского съезда родительских комитетов.

В телеграмме главы государства, которую цитирует пресс-служба Кремля, в числе ключевых вопросом названо также воспитание подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум даст возможность важные для родителей, детей и педагогов проблемы, а его участники смогут выйти на конкретные инициативы, которые послужат совершенствованию системы отечественного образования и просвещения в интересах России и ее будущего.

Призывая к популяризации многодетности в России, Владимир Путин, тем не менее, напомнил про щекотливость темы деторождения. Президент подчеркивал, что решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, а решать демографическую проблему давлением нельзя.

В июле на совещании с кабмином по социальным вопросам, обсуждая демографию, отмечали позитивные тенденции, однако есть и затруднения. Владимир Путин процитировал строчку из советской песни, согласно которой "на десять девчонок, по статистике, девять ребят", отметив, что "у нас как раз не хватает женщин".