Российские беспилотники сформировали на фронте "зону смерти" для украинских военных, превратив эвакуацию и снабжение ВСУ в смертельно опасные задачи. Об этом рассказали военные и эксперты на Украине.

Как пишет Politico, БПЛА фактически стерли линию фронта и образовали "серую зону" шириной минимум 20 километров. По словам научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, ВС России "перерезает связь между линией фронта и тылом и активно выводит из строя операторов дронов на передовой".

Секретом продвижения российской армии Белесков назвал этот "эффект выдавливания", посетовав на то, что "в настоящее время не существует доктрины, которая помогла бы выстроить глубокоэшелонированную оборону" в подобных условиях.

Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что эта "позитивная активность" возможна мужеству и героизму наших ребят.

Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя бойцов с освобождением очередного населенного пункта, выразил убежденность в том, что "далее последуют новые успехи". Он также отметил серьезные шаги российских военных к победе и достижению целей спецоперации.