Вооруженные силы России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль село Цегельное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. В зоне ответственности наших бойцов противник потерял до 115 человек и 15 единиц техники и семь складов.

Бойцы "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нечаевка Днепропетровской области.

ВСУ потеряли более 350 человек и восемь единиц техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области.