Володин поручил обратиться к правительству из-за угроз конфискации активов России

Госдума сегодня рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на следующие три года. К нему было подано 715 поправок. Их них более 600 вынесено на голосование.

Одной из важных тем в ходе заседание стало обнародованное в зарубежной прессе заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с предложением об изъятии суверенных российских активов. В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ответных мер и поручил подготовить соответствующее обращение к правительству. Его планируют рассмотреть на заседании палаты парламента в четверг.