Мать обезглавленного в Балашихе ребенка арестована на 2 месяца

Сегодня в Балашихинском городском суде избрали меру пресечения 31-летней Елене Цуцковой, которая обвиняется в убийстве своего шестилетнего сына. Женщину арестовали на два месяца.

Заседание проходило в закрытом режиме. Прессу пустили в зал только перед началом на несколько минут. На вопросы журналистов женщина не отвечала, даже не поднимала глаза, лишь то и дело пила воду.

Ранее её допросили. Она подтвердила свои признательные показания - что убила мальчика в квартире, расчленила и выбросила часть останков в Гольяновский пруд. Тем временем, у следствия появились вопросы и к окружному управлению социального развития. По факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело.