Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Торпедо"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции легендарного стадиона "Торпедо". Работы вышли на финишную стадию. Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест, а рядом возведут три тренировочных поля с искусственным покрытием, которое будет соответствовать мировым стандартам.

Возрождение легенды. Так называют реконструкцию стадиона "Торпедо" преданные болельщики этого футбольного клуба и поклонники самой популярной в мире игры. Люди с нетерпением ожидают появления любимой команды на домашнем поле. И, судя по всему, первый судейский свисток здесь прозвучит совсем скоро. Газон и разметка уже есть. Осталось соорудить трибуны и довести все до ума. Работы выходят на финишную прямую.

"Объект активно реконструируется. В следующем году планируем открытие нового стадиона. Сейчас готовность объекта 70%", - сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики.

Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова был построен еще в середине прошлого века. И, конечно, морально устарел. Сегодня его не просто реконструируют, а фактически возводят новую арену. Но сохранено историческое расположение стадиона и его трибун. На фасаде разместят изображения великих игроков, прославлявших "Торпедо" в разные периоды, а еще фотографии, отражающие наиболее значимые моменты для клуба.

Стадион соответствует всем современным стандартам. После окончания строительства он получит высшую категорию международного уровня УЕФА. Это значит, что здесь можно будет проводить игры мирового масштаба, а болельщики смогут увидеть на поле не только российские команды, но и зарубежные. Футболисты получат качественный газон, который не придется восстанавливать после каждой зимы. Рытвины, вытоптанная трава - все это в прошлом. Риск получить травму на играх и тренировках из-за плохого покрытия сведен до минимума.

"Происходит монтаж центральной спортивной арены. До этого газон был засыпан кварцевым песком, сейчас просыпаем крошкой. Крошка втирается, то есть готовится газон к матчам. У нас применена трава 60 мм. Игровая трава остается 20 мм", - рассказал Анатолий Инин, руководитель строительства стадиона "Торпедо".

Обновленная арена сможет вмещать до 15000 тысяч человек. Помимо стадиона, появятся тренировочные поля, зал для фитнеса, зоны для групповых занятий. Все это необходимо для подготовки будущих профессиональных спортсменов. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход работ.

"Восстанавливаем один из самых старейших и знаменитых московских футбольных стадионов, на котором тренировались и играли поколения российских знаменитых футболистов. Сегодня идут работы, которые уже находятся на завершающей стадии. Современное поле, современный стадион. Тренировочные поля, детская академия футбола. Я думаю, что это один из самых лучших стадионов нашей страны", - отметил Собянин.

Активно развивают и территорию вокруг стадиона. Строят новые жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, поликлиники, места для семейного досуга. Ну а стадион "Торпедо" снова станет точкой притяжения для тысяч людей. А легендарный клуб спустя много лет снова обретет дом.