Врачи Склифа провели уникальную операцию мужчине с инсультом

Гибридная операционная. Здесь хирурги разных профилей работают сообща. Мощные рентген-аппараты показывают сосуды в реальном времени, есть все для тончайшей микрохирургии. Такой подход экономит драгоценные минуты, сокращает нагрузку на пациента.

Именно сюда доставили Василия. Мужчина почувствовал себя плохо после работы, скорая помощь доставила его в институт Склифосовского с инсультом. У мужчины перекосило лицо, пропала речь, а левые рука и нога перестали двигаться.

Обследование показало - сосуды, питающие мозг, забиты тромбами. Один, словно пробка, перекрыл сонную артерию на 90%. Кровь не поступала, и мозг мог погибнуть. Сначала хирурги попробовали убрать тромбы через крошечный прокол. Но сгустки оказались твёрдыми, как камень, и их не удалось достать.

"Ввиду жёсткости бляшки вот этой закрытой не смог провести никак инструменты, чтобы в дальнейшем не нарваться на осложнения, а сделать все правильно, поэтому были приглашены хирурги, и операция из обычной превратилась в гибридную", - рассказал Мстислав Пархоменко, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Прямо в операционной экстренный консилиум. Врачи принимают смелое решение - менять тактику. К работе подключаются сердечно-сосудистые хирурги. Они делают открытую операцию и извлекают самый опасный тромб. И только после этого, через микропроколы, убирают остальные сгустки.

"Делается открытый разрез на шее и из сонной артерии вынимается вот эта атеросклеротическая бляшка, которая закупоривала артерию. Кровоток был восстановлен больше не создавало помех для эндоваскулярных хирургов", - отметил Борис Козловский, сердечно-сосудистый хирург отделения неотложной сосудистой хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

После операции Василий провел в больнице 13 дней, с ним работали неврологи и реабилитологи. Благодаря их усилиям удалось полностью убрать почти все последствия инсульта — вернулась речь, движения в ноге, исчезла асимметрия лица. Осталась лишь небольшая неловкость в левой руке, с которой Василий продолжает работать.

"Помогают пациенту невролог, рентген - эндоваскулярный хирург, нейрохирург лабораторная диагностика ультразвуковая диагностика, помогает пациенту анестезиологи, реаниматологи - это называется мультидисциплинарный подход", - отметил Ганипа Рамазанов, заместитель директора – руководитель регионального сосудистого центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

В Институте Склифосовского для этого создали все условия: реанимация, томограф и операционная находятся буквально в нескольких шагах. Это и есть та самая слаженная система, где врачи разных специальностей действуют как единый механизм.