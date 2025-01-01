Киевский режим не направлял России никакой информации о готовности возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказал во вторник, 18 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля дал журналистам пояснения в связи с заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о поездке в Турцию для "подготовки к активизации переговоров". Утративший легитимность президент Украины не уточнял, о каких переговорах идет речь, но появились предположения, что это касается диалога с Россией.

Песков предположил, что подразумевались "контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин (cпецпосланник президента США Стивен) Уиткофф".

Говорить о перспективах возобновления мирного диалога в связи с этим пока рано — лишь "когда мы узнаем, мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

12 ноября заместитель украинского министра обороны Сергей Кислица, который входит в делегацию Украины на переговорах в Стамбуле, объявил, что переговорный процесс приостановлен до конца 2025 года — якобы из-за отсутствия прогресса.

При этом на Украине жалуются, что российские беспилотники сформировали на фронте "зону смерти" для украинских военных, превратив эвакуацию и снабжение ВСУ в смертельно опасные задачи. Секретом продвижения российских бойцов называют "эффект выдавливания", против которого "в настоящее время не существует доктрины".