Кремль рассказал, получит ли Киев еще хоть копейку на фоне коррупционного скандала

Коррупционный скандал на Украине, затрагивающий руководство государства, не останется без последствий. Такое мнение высказал во вторник, 18 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля счел вполне обоснованными сомнения некоторых европейских столиц в том, стоит ли теперь направлять "хоть копейку" в Киев с учетом коррупционного скандала.

Однако пока трудно сказать, во что выльется происходящее на Украине в свете обвинений в коррупционных схемах с участием высокопоставленных политиков, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков отметил, что пока антикоррупционное расследование на Украине коснулось только 100 миллионов долларов в сфере энергетики, но нельзя исключать "продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны". В этом случае, по выражению сенатора, "рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды".

Тем временем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался свалить на Россию вину за происходящее на Украине. Чиновник заявил, что коррупция якобы была одним из основных инструментов Кремля, а "остатки этого механизма существуют до сих пор" и происходящее на Украине — это "логическое продолжение прошлого".