Вот чем обернулось расставание с Дуровым для Болгар

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, объявилась после долгой паузы в соцсетях. Напомним, о ней стало известно не так давно. Как только Павла Дурова арестовали во Франции, Ирина стала невероятно активна в Интернете. Она начала выкладывать фотографии и видео с детьми, отцом которых называет российского миллиардера, а также делиться детали их совместного быта. На некоторых снимках, опубликованных Ириной, был якобы запечатлен и сам Павел.

И вот теперь Болгар разразилась новым сообщением, поводом для которого, по мнению многочисленных подписчиков, стала годовщина со дня ее расставания с Дуровым. По словам Ирины, три года назад ее жизнь кардинально изменилась.

"Только сейчас я по-настоящему понимаю, какой путь пришлось пройти. Потребовалось три года, чтобы все встало на свои места. Эти годы разрушили все внешнее и разбудили все внутреннее... Теперь я вижу жизнь такой, какая она есть: живой поток, в котором мне дана роль, — временная по форме, но вечная по сути", - философски написала Ирина Болгар на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Ранее она выразила недовольство завещанием миллиардера, в котором указано, что наследство будет распределено между всеми детьми Дурова в течении 30 лет после его смерти. Как дала понять Болгар, деньги на содержание ей нужны прямо сейчас, а не через несколько десятилетий.