Кремль счел оправданным отключение интернета ради безопасности

В Кремле считают оправданным и необходимым принятие мер для обеспечения безопасности граждан, в том числе отключение мобильного интернета. Такое заявление сделал во вторник, 18 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что предметную оценку в этой сфере "могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства".

При этом в администрации главы государства исходят "из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее власти подчеркивали, что информация о якобы планирующемся отключении интернета на всей территории России, которую распространяют в Сети, не соответствует действительности. Возможны лишь отдельные эпизоды отключений, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом конкретном регионе.

Тем временем в России разработали схему, обеспечивающую россиянам доступ к необходимым ресурсам при отключении мобильного интернета. В Минцифры рассказали, что перечень таких сайтов и сервисов расширили. Однако в него, по понятным причинам, не вошли Telegram и другие иностранные мессенджеры.