Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий сегодня возвращается в Скорпион, а в вашу жизнь снова приходят нерешенные финансовые вопросы. Да, делать с ними ничего не хочется, но придется – звезды настаивают!

Тельцы

"Нам надо поговорить!" - фраза, которую не любят все. В отношениях всплывут сложные темы из прошлого или напишет бывший партнер - решайте сами, отвечать или нет.

Близнецы

Всю осень этого года вы занимаетесь своим здоровьем и образом жизни. Такое чувство, что вы взяли на себя слишком много обязанностей и никак не можете добиться баланса.

Раки

Отличный период, чтобы завершить творческий проект или вернуться к хобби, которое забросили. Если есть дети - уделите им больше внимания, поговорите по душам.

Львы

Дом и семья – темы, на которых вас заставляет сконцентрироваться Меркурий. Может всплыть старая история с родственниками или придется что-то менять в своем доме.

Девы

Документы, переговоры, поездки – что-то из этого придется делать повторно. Проверьте бумаги, возможно, их нужно переделать или еще раз подать заявление.

Весы

Хотите узнать, куда утекают ваши деньги – изучите расходы и вы все поймете. Сегодня также хорошее время вернуть старые долги или попросить вернуть одолженное вам.

Скорпионы

Меркурий возвращается в ваш знак - это шанс пересмотреть какие-то личные решения. Вы поймете что-то важное о себе или вернетесь к идее, от которой отказались.

Стрельцы

Размышления сейчас важнее внешней активности. Будьте готовы к тому, что могут всплыть старые страхи или тайны - самое время разобраться с ними наедине с собой.

Козероги

Старые друзья или знакомые снова появятся на горизонте. Пересмотрите свой круг общения, чаты и группы, в которых состоите – вам точно там до сих пор интересно?

Водолеи

Вы терпеть не можете искать и исправлять ошибки, но рабочие проекты требуют доработки. Не начинайте новое - доделайте старое. И вы поймете что-то очень важное.

Рыбы

Учеба или дальние поездки очень актуальны. Вам придется пересдать экзамен, доучить курс или отправиться в другой город – все это обязательно пойдет вам на пользу.