Зеленоградцы направили в зону СВО более 400 тонн гуманитарного груза

Волонтеры фонда "Дела важнее слов" в Зеленограде регулярно передают участникам СВО медикаменты, средства гигиены и защиты, амуницию и продукты питания. Кроме того, они изготовили и отправили на передовую около десяти тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сети плетутся очень тщательно, с учетом сезонных особенностей: добавляются вкрапления травы или веток, чтобы они максимально соответствовали летнему, осеннему, зимнему и весеннему камуфляжу", – сообщила директор фонда "Дела важнее слов" Наталья Дубровская.

Также в фонде поддерживают вернувшихся из зоны СВО военных: обеспечивают их средствами реабилитации, предметами первой необходимости, дают консультации по социальным и юридическим вопросам.

Важный вид деятельности добровольцев – организация патриотического воспитания молодежи. Для юных горожан проводят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и комплектующих для средств защиты. На уроки мужества регулярно приглашают ветеранов СВО.

К слову, продолжают поддерживать бойцов и ветеранов спецоперации и их семьи и столичные НКО. Так, им доступны уроки верховой езды, кулинарные мастер-классы с терапевтическим эффектом и многое другое. Кроме того, волонтеры оказывают помощь животным в новых и приграничных регионах – помогают перевозить питомцев в столицу и ищут им новые дома.

Московские волонтеры с начала СВО передали бойцам более семи тысяч пар вязанных носков и более 42 тысяч маскировочных сетей. Помощь удалось собрать благодаря проекту "Вяжем-нашим.РФ". В настоящее время в проекте работают 11 пунктов в Москве и более 300 вязальщиц из разных городов России.