Бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту проходят в Москве

В Москве для горожан проходят бесплатные занятия по роллер-спорту и воркауту, тренировки проводят профессиональные инструкторы. Об этом рассказали во вторник, 18 ноября, в пресс-службе столичного департамента спорта.

Как уточнили в ведомстве, занятия по роллер-спорту организованы в многофункциональном спортивном комплексе "Формула воды" по адресу улица Ткацкая, дом 25, строение 6.

Тренировки проходят по понедельникам с 21:00 до 22:00 и по четвергам с 19:00 до 20:00. Приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 44 лет.

Заняться воркаутом можно в павильоне "Экстрим" стадиона "Авангард" по адресу шоссе Энтузиастов, земельный участок №33/2.

Занятия проводятся по средам с 17:00 до 19:00 для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет, по четвергам с 17:00 до 19:00 — для юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, а также по субботам с 19:30 до 21:30 — для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет.

Запись в секции доступна на портале "Московский спорт".

Занятиям физкультурой и спортом российские власти уделяют большое внимание — это важный элемент здорового образа жизни. Глава государства Владимир Путин призвал "обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей", сделав занятия спортом доступными для детей вне зависимости от уровня достатка родителей.

Также в России предложили ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре. Прозвучала инициатива сделать обязательным экзамен по физкультуре в виде нормативов ГТО ("Готов к труду и обороне"). Сдача нормативов на золотой знак будет эквивалентна оценке "отлично", на серебряный — "хорошо", на бронзовый знак — "удовлетворительно".