Предводитель киевского режима Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака. Такие сообщения появились во вторник, 18 ноября, на фоне разворачивающегося на Украине коррупционного скандала.

Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), уже в четверг, 20 ноября, Зеленский утвердит увольнение Ермака, сообщает РИА Новости. Когда место руководителя президентской администрации освободится, его, по утверждению нардепа, займет бывший посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Этому предшествовали сообщения украинских СМИ о том, что в президентской партии "Слуга народа" требуют уволить Ермака, угрожая выходом из фракции и развалом большинства в Раде. Зеленский пообещал, что состоятся "разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".

Ранее пошли слухи о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, прежде руководивший украинским Министерством обороны, решил не возвращаться домой. Политик боится стать подследственным по делу о коррупционных махинациях в высших кругах власти на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скандал на Украине, затрагивающий руководство государства, явно не останется без последствий — сомнения европейцев в том, стоит ли теперь направлять "хоть копейку" в Киев, являются вполне оправданными.