Зима в России будет холоднее прошлогодней

Предстоящая зима, с высокой вероятностью, будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года. Такое прогноз дал во вторник, 18 ноября, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Как пишут "Известия", эксперт напомнил, что в январе 2025 года, сразу после новогодних праздников, снег в столичном регионе быстро сошел — прошлая зима выдалась очень теплой.

Хотя зима сезона 2025-2026 прогнозируется более холодной, это еще не означает, что россиян ждут отрицательные температурные аномалии, предупредил Цыганков.

Представитель Росгидромета заявил, что в большинстве регионов температура превысит нормы примерно на полградуса-градус, хотя в некоторых субъектах возможны показатели чуть ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Россию ожидает морозный январь — температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы. Разница с показателями середины и конца предыдущего столетия может достигать шести-семи градусов.

При этом ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупредил, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.