Осушившая целый бокал дочка Успенской показала побелевшее лицо

Любовь Успенская души не чает в своей единственной дочери Татьяне Плаксиной. Говорят, одна из самых востребованных певиц отечественного шоу-бизнеса даже в райдере указала, что теперь звать ее выступать следует только с наследницей.

Несмотря на престижное образование, Татьяна Плаксина толком нигде не работает. Одно время она увлекалась дизайном одежды, потом много путешествовала, теперь дочь Любови Успенской увлекается живописью и йогой. С недавних пор она действительно начала выходить на сцену, причем поет как в дуэте с именитой матерью, так и сольно.

В своих соцсетях Татьяна Плаксина регулярно выставляет фотографии новых художественных работ, демонстрирует фигуру в разных йогических позах, часто снимает домашнего любимца - кошку, а еще не стесняется демонстрировать себя в совершенно домашнем виде.

Так, на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" наследница Любови Успенской предстала в максимально натуральном виде. Татьяна сняла себя в домашнем халате, с белой маской на лице и с пустым бокалом. Судя по пенке, осевшей на стенках, Плаксина пила кофе.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети поклонники пришли в восторг от смелости Татьяны, которая не боится показаться общественности без косметики и не в красивом образе. Фанаты рассыпались в комплиментах Плаксиной, отметив ее естественность и "уютность".