18 ноября Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград", сообщает пресс-служба Кремля. Как отмечено в сообщении, происходила закладка на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

"Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет ещё одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена", - сказал президент.

Уточняется при этом, что в составе ледокольного флота России сегодня - 34 дизельных и 8 атомных ледоколов.

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп стремится "догнать" своего российского коллегу по такому показателю, как количество ледоколов — это даже сподвигло Вашингтон к приобретению таких судов у финских властей.

Стремление Вашингтона сравняться с Москвой по количеству ледоколов, говорилось в сообщениях, является внешним проявлением глубоких исторических процессов, где судостроение тесно переплетается с большой политикой.